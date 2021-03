Sexy Glatze: Wo Prinz William Mike Tyson schlägt

Zahlreiche Titel hat er ja schon, jetzt kommt ein weiterer dazu: Briten-Prinz William (38) ist nämlich ganz offiziell der heißeste Glatzkopf der Welt! Und das, obwohl er noch nicht einmal völlig kahl ist. Reicht aber anscheinend trotzdem – denn satte 17,6-Millionen Mal wurde sein Name in Verbindung mit dem Begriff „sexy“ auf Blog-Einträgen, Nachrichten und auf sonstigen Internetseiten gefunden.

Das hat jetzt das Unternehmen „Longevita“, das sich übrigens auf Schönheitsoperationen spezialisiert hat, herausgefunden.

Damit verweist Will Boxlegende Mike Tyson (54) mit großem Abstand auf Platz 2, denn dieser wurde nur halb so oft (8,8 Mio.) mit Wörtern wie „heiß“, „attraktiv“ oder eben „sexy“ assoziiert. Also kahl ist anscheinend cool.