Adelskenner: Queen wird Fehler, den sie mit Diana machte, kein zweites Mal begehen

Prinzessin Diana soll in den Augen der Queen nie die Richtige für Charles gewesen sein. Nach Dianas Tod im Jahr 1997 musste sich die ansonsten weitgehend über Kritik erhabene Königin Teilnahmslosigkeit vorwerfen lassen.

Keine Wiederholung der Tragödie

Harry hatte im aufsehenerregenden Interview mit Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey im März Parallelen zwischen den Erfahrungen seiner Mutter und den seinigen und jenen von Meghan gemacht. "Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholt", sagte Harry.

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. Die ganze Welt trauerte damals um die "Königin der Herzen". Zuvor hatte Diana sich nach der Trennung von Prinz Charles vom britischen Königshaus entfremdet.

"Er hat mich so behandelt wie er selbst behandelt wurde", warf der Prinz nun im Podcasts von Schauspieler Dax Shepard seinem Vater vor und attackierte damit indirekt auch seine Großeltern, Queen Elizabeth II. und den kürzlich gestorbenen Prinz Philip. Den Umzug mit Meghan und Archie in die USA bezeichnete Harry als Ausbruch aus einem Kreislauf von "Schmerz und Leiden". Sein Leben als Mitglied der Royal Family in Großbritannien sei "wie eine Mischung aus 'Die Truman Show' und einem Zoo" gewesen. In "Die Truman Show" (1998) weiß der Hauptdarsteller (Jim Carrey) nicht, dass er Teil einer TV-Serie ist und sein Leben von Schauspielern in einer Kulisse begleitet wird.