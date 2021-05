Prinz William und Kate "arbeiten hart an ihrer Ehe"

Williams und Kates "Geheimnis": Reden

Zehn Jahre ist ihr Jawort nun schon her, und doch: Will und Kate - wie beide in Großbritannien oft genannt werden - stecken nach wie vor "harte Arbeit" in ihre Beziehung, berichtete das Magazin Closer Weekly kürzlich unter Berufung auf eine den beiden nahestehende Quelle. "Viele Paare halten sich nach zehn Jahren für selbstverständlich", zitiert das Magazin den Palast-Insider. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge würden demnach aber stark auf "Kommunikation" setzen, um ihre Beziehung trotz des öffentlichen Interesses an ihnen aufrecht zu erhalten. William habe seiner Frau zum Jubiläum übrigens eine "atemberaubende Diamantkette und einen Ring" geschenkt, verrät die Quelle.