Herzogin Kate und Meghan führen geheime Telefonate

Im brisanten Interview mit Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey im März erhob das Paar schwerwiegende Vorwürfe gegen die Königsfamilie. Meghan hatte zudem angegeben, dass Schwägerin Kate sie zum Weinen gebracht hatte. Ein paar Tage vor der Hochzeit der Schauspielerin ("Suits") mit Harry 2018 sei Kate über das Kleid eines Blumenmädchens verärgert gewesen. "Und es brachte mich zum Weinen. Und es hat wirklich meine Gefühle verletzt." Danach habe die Frau von Prinz William sich allerdings entschuldigt und ihr Blumen geschenkt, sagte Meghan. Kate sei eine "gute Person".

Versöhnende Worte?

Wie die Zeitung The Mirror und andere britische Medien nun berichten, soll es zwischen den beiden nicht bei dem einen Aussprache-Gespräch geblieben sein. Meghan habe sich neuerlich an Kate gewandt, um alte und potenzielle Streitpunkte abzufangen, heißt es demnach. "Meghan hat Angst, ihren Titel zu verlieren und vor den Auswirkungen von Harrys Aussagen über die Royals in seiner neuen Dokumentation. Sie hat sich heimlich an Kate gewandt, da sie weiß, dass sie die einzige Hoffnung ist, um die Dinge mit der Familie zu beruhigen", zitiert das Blatt eine namentlich nicht genannte Quelle. Auch Kate habe die Absicht einer Klärung der anhaltenden Streitigkeiten, heißt es demnach - obwohl ihr die "Geheimgespräche" angeblich nicht ganz geheuer sind, da sie befürchte, "dass alles was sie sagt, gegen sie verwendet werden könnte", so der Insider.

Zuletzt hatte Prinz Harry in seiner Doku-Serie "The Me You Can't See" ("Das Ich, das Du nicht siehst") über die Schamgefühle von Angehörigen gesprochen, die psychischen Probleme ihrer Nächsten zunächst nicht bemerkt haben. "Als Eltern, als Geschwister haben wir, wie ich es kennengelernt habe, ein Element der Scham, das wir empfinden, weil wir sagen: 'Wie konnten wir es nicht gesehen haben?', sagte der Queen-Enkel. Die Serie produziert er gemeinsam mit Winfrey. Harry sagte, man stelle sich zwar Fragen: "Wie konnten wir das nicht mitbekommen? Warum hast Du Dich nicht getraut, zu mir zu kommen und dies mit mir zu teilen?" Doch "wir sind hervorragend darin, alles zu vertuschen", wenn Menschen leiden und mit sich kämpfen, sagte Harry.