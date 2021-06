Herzogin Meghan brachte Tochter zur Welt: Was es mit dem Namen auf sich hat

Das kleine Mädchen trägt damit den Vornamen ihrer verstorbenen Großmutter Diana sowie den Kosenamen, den ihre Urgroßmutter, Queen Elizabeth II., als Kind trug. Sie wurde dem Pressesprecher zufolg am Freitag um 11:40 (Ortszeit) im kalifornischen Santa Barbara Cottage Hospital geboren.

Das erste Kind des Paares - Sohn Archie Harrison - ist im Mai zwei Jahre alt geworden.

Die Nachricht von Meghans neuerlicher Schwangerschaft machte das Paar am Valentinstag mittels Instagram-Foto publik: Auf dem in schwarz-weiß gehaltenen Bild von Fotograf Misan Harriman strahlt sich das Paar unter einem Baum sitzend an. Meghans Kopf ruht in Harrys Schoß, ihre rechte Hand liegt auf ihrem - damals bereits gut sichtbaren - Babybauch, der Prinz ist barfuß. "Meg, ich war auf Deiner Hochzeit, um dem Beginn dieser Liebesgeschichte beizuwohnen, und es ist mir eine Ehre, sie festzuhalten", schrieb er.