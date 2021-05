Was sich für Harry und Meghan ändern könnte, wenn Charles König ist

Prinz Harry befindet sich nach kritischen Äußerungen über seinen Vater Prinz Charles aktuell erneut im Kreuzfeuer des britischen Boulevards. "Just How Low Can Harry Go?" (deutsch: "Wie tief kann Harry nur sinken?"), titelte kürzlich etwa die Daily Mail. Hintergrund der Kritik sind Äußerungen von Harry in dem US-amerikanischen Podcast "Armchair Expert" von Schauspieler Dax Shepard, in dem er seinem Vater vorwarf, das eigene Leiden auf seine Kinder übertragen zu haben.