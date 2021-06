Prinz Harry: Mit diesem Verhalten zerstörte er seine Beziehung mit Cressida Bonas

In einem Interview mit The Daily Telegraph im vergangenen Jahr hatte Harrys Freundin angedeutet, dass der Druck des öffentlichen Lebens sie auch davon abhielt, sich an die königliche Front zu stellen.

"Die Angst zu versagen, die Angst vor Ablehnung, die Angst, es nicht richtig zu machen, die Angst, nicht perfekt zu sein. Ich denke, das hat mich in bestimmten Situationen in meinem Leben eingeschränkt", hatte Cressida Bonas in Bezug auf ihre Trennung von Prinz Harry erzählt.

Harry litt unter Panickattacken

Darüber, wie sehr ihm das Leben in der Öffentlichkeit zuweilen zu schaffen machte, hat Prinz Harry selbst erst vor Kurzem in AppleTV-Doku "The Me You Can’t See" enthüllt. Als er seine royalen Pflichten übernahm, sei er voller Angst gewesen und unter Panickattacken gelitten, so Harry.

"Jedes Mal, wenn ich Anzug und Krawatte anziehen und die Rolle spielen musste [...] war ich, noch bevor ich das Haus verließ, schweißgebadet", erinnerte sich Charles' Sohn. Seine Herzfrequenz sei rasant angestiegen. "Ich war im Kampf- oder Flugmodus", so Harry. Er habe "Panikattacken, starke Angstzustände" gehabt. Sein Leben zwischen seinem 28 bis 32 Lebenschjahr schilderte Harry kurzerhand als "Alptraum". Am Ende habe ihn erst seine Frau Meghan dazu gebracht, sich seinen Ängsten zu stellen und sich professionelle Hilfe zu suchen.