Prinz Harry: Exfreundin Cressida Bonas hat geheiratet

Bonas sagte laut Boulevardzeitung Daily Telegraph damals, sie habe "die Hartnäckigkeit der Medien" hinsichtlich ihrer Beziehung zu Harry nicht mehr ertragen. Bonas weigert sich seither, über ihre Zeit an der Seite von Harry zu sprechen. Sie wolle sich lieber auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren, sagte sie stets. Harry trägt ihr jedenfalls offenbar nichts nach und hatte sie 2018 gar zu seiner Hochzeit mit Meghan Markle eingeladen. Dort hatte sie eigenen Aussagen zufolge Probleme mit dem Dresscode: "Freunde fangen an, zu heiraten, was das Dilemma der britischen Hochzeitsgarderobe mit sich bringt", klagte die 31-Jährige in einer Kolumne für das britische Wochenmagazin The Spectator.