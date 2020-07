Umfrage: Warum Prinz William oben ohne unten durch ist

Genau wie Action-Held Dwayne "The Rock" Johnson (48; 33 Prozent) oder mit jeweils 30 Prozent seine Kollegen Jason Statham (52) und Sir Patrick Stewart (80).

Nicht so viel Glück mit seinem luftigen Haupthaar hat da aber Prinz William (38), denn statt "gutmütig und sexy" sehe er eher "alt und traurig" aus. Er sei der am wenigsten attraktive berühmte Glatzkopf.

Wer jetzt sorgenvoll in den Spiegel blickt, kann aber beruhigt werden. Denn laut einer US-amerikanischen Studie der University of Pennsylvania werden Glatzköpfe als dominanter und attraktiver wahrgenommen. Männer mit Glatze sollen auch in Verhandlungen wirtschaftlich besser aufgestellt sein, so zumindest laut dieser Studie.