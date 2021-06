Prinz Edward äußert sich erstmals zu Familien-Streit mit Prinz Harry

So manch Familienmitglied hatte schon unter dem Leben im Scheinwerferlicht zu leiden.

"Seltsamerweise waren wir alle schon einmal an diesem Punkt – wir hatten alle in unserem Leben übermäßiges Eindringen [Anm. in die Privatsphäre] und Aufmerksamkeit. Und wir sind alle auf etwas andere Weise damit umgegangen", so der Sohn der Königin.

Groll hege man gegen Meghans und Harrys Entscheidung, dem Palast den Rücken zu kehren aber nicht, betonte Edward. "Wir wünschen ihnen sehr viel Glück. Es ist eine wirklich schwere Entscheidung." Prinz Edward wies außerdem darauf hin, dass in jeder Familie Meinungsverschiedenheiten auftreten. "Es ist für jeden schwierig, aber so ist das in Familien", so der Royal.