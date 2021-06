Prinz Charles vor schwieriger Entscheidung über jüngsten Bruder Prinz Edward

Der britische Prinz Edward zweifelt an der Zukunft des Duke of Edinburgh-Titels. Der 57-Jährige ist der jüngste Sohn der Queen und des kürzlich verstorbenen Prinz Philip. Seit dessen Tod wird erwartet, dass Edward den Titel Herzog von Edinburgh von seinem Vater übertragen bekommt. Ob dies tatsächlich so sein wird, könne er selbst noch nicht mit Sicherheit sagen.

Wer wird nächster Duke of Edinburgh?

Gegenüber der BBC gab Edward nun an, dass die Entscheidung von seinem älteren Bruder und Thronfolger Charles getroffen wird. "Theoretisch steht es lange fest, da es eine Art Wunschtraum meines Vaters war. Natürlich wird alles davon abhängen, ob der Prinz von Wales (Charles), wenn er König wird, es tun wird oder nicht. Wir müssen also abwarten", so Edward. Derzeit tragen er und seine Frau Sophie die Titel Earl und Countess (Graf und Gräfin) of Wessex, die ihnen an ihrem Hochzeitstag verliehen wurden.