Prinz Charles passierte unkönigliches Missgeschick

Die Coronazeit nutzte Prinz Charles für viele Online-Auftritte und Kampagnen - insbesondere der Klimaschutz gilt als Herzensthema des 72-Jährigen. Mittlerweile absolviert er wieder persönliche Termine - wie auch den Besuch einer Produktionsstätte des Autoherstellers Mini.

Im Gespräch mit versammelten Arbeitern sagte der Prinz laut BBC: "Die Entwicklung von Technologien wie Elektrofahrzeugen oder grünem Wasserstoff für den Schwertransport ist entscheidend für die Erhaltung der Gesundheit unserer Welt für zukünftige Generationen, was mir heute nur zu bewusst ist, da ich vor kurzem zum fünften Mal Großvater geworden bin." Sein neugeborenes Enklerl Lilibet Diana kam erst am vergangenen Freitag zur Welt. Ihre Eltern sind Prinz Harry und Herzogin Meghan, die mittlerweile in den USA leben.

Die Sache mit der Maske

Charles passierte bei seinem Auftritt ein kleines Hoppala: Er schien sich mit seinem Mund-Nasen-Schutz nicht ganz so leicht getan zu haben: