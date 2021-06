Prinz Charles: Erste Worte übers Enkerl Lilibet Diana

Das Mädchen hat am Freitag im Krankenhaus in Santa Barbara in Kalifornien das Licht der Welt erblickt. Lilibet ist das elfte Urenkelkind der Queen und an achter Stelle in der derzeitigen Thronfolge. Einen offiziellen Titel wird das Mädchen - wie auch schon sein großer Bruder Archie - nicht bekommen.

Ob die Familie durch sie wieder enger zusammen rücken wird, steht in den Sternen - bis auf weiteres stellt auch die Pandemie große Reisehindernisse dar. Neben Charles hatten sich auch seine Frau Herzogin Camilla, die Queen sowie Prinz Harrys Bruder William und dessen Frau Kate zunächst einmal "hocherfreut" gezeigt, wie ein Palastsprecher mitteilte.