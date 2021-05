Alkohol, Drogen, Panikattacken: Harry über destruktive Zeit nach Dianas Tod

Offen wie nie hat Prinz Harry in der neuen AppleTV-Doku "The Me You Can’t See" von Oprah Winfrey über die belastende Zeit nach dem Tod seiner geliebten Mutter, Prinzessin Diana, gesprochen. In dem emotionalen Interview gab der 36-Jährige zu, nach Dianas Tod unter Panikattacken gelitten zu haben und Alkohol- und Drogenexzessen verfallen zu sein, um gegen seine Hilflosigkeit anzukämpfen.

Harry über Drogen und Alkohol: "Wollte weniger fühlen"

Prinzessin Diana war im August 1997 bei einem Autounfall in Paris gestorben. Sie hinterließ ihre beiden Söhne: William und Harry. Als seine Mama starb, war Prinz Harry gerade einmal zwölf Jahre alt. Er verlor seine Mutter nur wenige Wochen vor seinem dreizehnten Geburtstag. Sein älterer Bruder, Prinz William, war damals fünfzehn.

Er habe sehr unter dem Gefühl gelitten, dass er seine Mutter nicht habe retten können, gestand Harry nun unter anderem in der neuen Oprah-Doku, die psychische Gesundheit zum Thema hat. Um mit seinem Schmerz fertigzuwerden, griff der Herzog von Sussex zuweilen zu destruktiven Copingstrategien.