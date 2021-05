Lady Gaga im Tränen-Interview: "Wurde vergewaltigt und schwanger ausgesetzt"

Es sind schwere Vorwürfe, die Superstar Lady Gaga in Oprahs neuer AppleTV-Doku "The Me You Can't See" erhebt. Unter Tränen sprach die 35-jährige Sängerin über traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit: Sie sei im Alter von 19 Jahren von einem Musikproduzenten vergewaltigt worden. Dieser habe sie später "schwanger an einer Straßenecke" ausgesetzt.

Lady Gaga: Schockierende Enthüllungen bei Oprah

Gaga, die mit mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, erinnerte sich in der Sendung, in der auch Prinz Harry über seine einstigen mentalen Probleme sprach, an die traumatisierende Erfahrung.

"Ich war 19 Jahre alt und arbeitete im Geschäft. Ein Produzent sagte zu mir 'Zieh dich aus'", so die Musikerin. "Und ich sagte 'nein'. Und ich ging und sie sagten mir, dass sie meine ganze Musik verbrennen würden. Und sie hörten nicht auf."