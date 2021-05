Harry über Diana: "Unethische Praktiken von Journalisten haben sie das Leben gekostet"

Mehr als 25 Jahre nach einem legendären BBC-Interview mit Prinzessin Diana hat der britische Fernsehsender eine Untersuchung zu den Vorgängen rund um das Gespräch veröffentlicht. Der Report kommt zu dem Schluss, BBC-Reporter Martin Bashir (heute 58) habe sich das Interview mithilfe von Täuschung verschafft. So habe er unlautere Methoden benutzt und Diana etwa gefälschte Kontoauszüge vorgelegt, die den Eindruck erwecken sollten, Menschen wären dafür bezahlt worden, Informationen über Diana preiszugeben.

William: "BBC hat weggeschaut"

Prinz William (38) kritisierte die BBC dafür am Donnerstag in einem Videostatement heftig, in dem er schreibt, das Interview habe die Beziehung seiner Eltern vor Dianas Tod verschlechtert. William erhob schwere Vorwürfe gegen die damalige Führungsebene der BBC, die weggeschaut habe, statt harte Fragen zu stellen.

Was ihn am meisten traurig mache, sei dass die bereits 1995 aufgekommenen Bedenken und Beschwerden nicht ordentlich untersucht worden seien. „Meine Mutter wäre sich bewusst geworden, dass sie betrogen wurde“, so der zweite in der britischen Thronfolge. Das Interview solle nie wieder ausgestrahlt, forderte William.