Prinz William vor schwieriger Entscheidung über Charles' große Liebe Camilla

Eines Tages wird der britische Prinz Charles - aktuell noch im "ewigen Wartestand" - aller voraussicht nach als König auf dem Thron sitzen. Welchen Titel seine Frau Herzogin Camilla dann tragen wird, ist noch unklar. Bisher hatten die Frauen eines britischen Königs auch immer dessen Titel übernommen.

Camilla hatte einst allerdings gesagt, sie wolle keine "Königin" sein. Das Büro von Prinz Charles hatte bereits vor der Hochzeit des Paars im Jahr 2005 bekanntgegeben, Camilla werde nach der Krönung von Charles den Titel "Prinzessin-Gemahlin" (Princess Consort) tragen. Als Grund nannten Beobachter unter anderem, dass Charles und Camilla schon einmal verheiratet waren.

Doch Queen Consort, Queen Mum oder Queen Dowager?

Die Briten lehnten Camilla zudem lange Zeit ab, weil sie als Geliebte von Charles die Gegenspielerin der beliebten Prinzessin Diana war. Wenn Charles König wird, soll sie also mit "Ihre Königlichen Hoheit, die Prinzessin-Gemahlin" (Her Royal Highness Princess Consort) angesprochen werden. Eigentlich ist für die Ehefrau eines britischen Königs der Titel Queen Consort vorgesehen. Seitdem hat sich viel getan - Camilla hat es mittlerweile in die Herzen vieler Briten geschafft und stark an Beliebtheit gewonnen.