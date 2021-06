Queen Elizabeth kurz davor, die letzte Karte gegen Harry auszuspielen

"Nachdem sie die Titel "Königliche Hoheit" und ihre offiziellen Schirmherrschaften verloren hatten, ist das letzte verbleibende offizielle Band ihr Sussex-Titel, der ihnen zur Hochzeit geschenkt wurde", so Elser. Dieser wackele nun.

"Könnte ein Tag kommen, an dem der Buckingham Palace diesen – den letzten Trumpf – ausspielt und erwägt, den Titel zu hinterfragen (...)? Oder wäre der Palast so nachsichtig und bereit, ein Auge zuzudrücken, wenn jemals ein Tag käme, an dem Lilis Name in Verbindung mit Geldgewinn gebracht würde? Wir werden es wahrscheinlich eher früher als später herausfinden", so die Expertin.

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten sich zuletzt gar öffentlich gegen Vorwürfe gewehrt, sie hätten Queen Elizabeth II. bei der Namensgebung ihrer Tochter Lilibet übergangen. "Der Herzog (Harry) hat mit seiner Familie vor der Bekanntgabe gesprochen, seine Großmutter war das erste Familienmitglied, das er angerufen hat", sagte eine Sprecherin des Paares.

Während dieses Gesprächs habe er die Hoffnung geäußert, das Mädchen zu Ehren seiner Großmutter Lilibet zu nennen, so die Sprecherin weiter. Sie fügte hinzu: "Hätte sie das nicht unterstützt, hätten sie den Namen nicht verwendet". Zuvor hatte die BBC unter Berufung auf Palastkreise berichtet, das Paar habe die Königin nicht in die Entscheidung miteinbezogen. Der Palast wollte sich zu dem Thema nicht äußern.