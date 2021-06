Seit Monaten getrennt: Spekulationen um Ehekrise bei Albert und Charlène

Spekulationen um Ehekrise bei Albert und Charlène

Anderen fällt wiederum auf, dass der Fürst seiner Frau am 9. Mai nicht offiziell zum Muttertag gratuliert hat. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account ließ Charlène auch den Vatertag unerwähnt. Ob das Paar sich an seinem zehnten Hochzeitstag am 1. Juli wieder als Einheit präsentiert, wird mittlerweile mit Spannung erwartet.

Klatschmagazine sehen sich inzwischen sogar dazu veranlasst, Mutmaßungen um den Beziehungsstatus des Fürstenpaares anzustellen. "Sind die beiden gar kein Paar mehr?" - fragt sich unter anderem die Gala. Die Bunte titelt sogar, die Fürstin würde aus ihrer Ehe flüchten.

In der Vergangenheit sahen sich Albert und Charlène immer wieder dazu veranlasst, böse Gerüchte um vermeintliche Eheprobleme mit Pärchen-Auftritten zu dementieren. Auch diesmal wird der Fürstenpalast früher oder später um eine Reaktion auf die drängenden Fragen wohl nicht umher kommen.