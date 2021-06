Albert ohne Charlène: Wer jetzt zur Unterstützung anrücken musste

Ist Fürstin Charlène etwa immer noch krank? Oder hat sich das monegassische Fürstenpaar sogar getrennt? Dass Fürst Albert in den vergangenen Wochen all seine Termine im Alleingang absolvierte, sorgt für Spekulationen. Charlène war im März nach Südafrika gereist, um sich gegen die Wilderei bedrohter Tierarten einzusetzen. Ende Mai wurde bekannt, dass Charlène wegen einer HNO-Infektion nicht nach Monaco zurückreisen kann. Und es deutet einiges darauf hin, dass sie nach wie vor nicht an den Fürstenhof zurückgekehrt ist.

Charlène fehlte beim Monte-Carlo Television Festival

Ihr Ehemann Albert zeigte sich auch beim 60. Monte-Carlo Television Festival in Monaco am 22. Juni wieder einmal ohne seine Ehefrau. Als Ehrenpräsident der Veranstaltung, die einst von Fürst Rainier ins Leben gerufen wurde, konnte sich der Fürst die Veranstaltung natürlich nicht entgehen lassen. Doch Charlène glänzte einmal mehr mit Abwesenheit - und dass obwohl sich im Netz bereits kritische Kommentare häufen, sie würde ihren Pflichten als Landesfürstin nicht nachkommen.