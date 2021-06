Privater Schnappschuss: Fürstin Charlène feiert mit kleiner Nichte Geburtstag

Familienmensch

Familie spielte neben dem Sport bereits in Charlènes Jugend eine wichtige Rolle: "Wir sind eine sehr gefestigte Familie, meine Brüder Gareth, Sean und ich sind rund um die gleichen Werte erzogen worden - denen, die der Sport uns gegeben hat", sagte sie einmal. Als Profi-Schwimmerin nahm sie sogar an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney teil. Auch Albert lernte sie im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen.