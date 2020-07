Charlène: So uninspiriert fiel Alberts Heiratsantrag aus

Erst nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2005 kam sich das zukünftige Ehepaar am Silvesterabend näher. Danach ließ der Fürst seine Charlène aber noch weitere fünf Jahre zappeln, bis er um ihre Hand anhielt. Und auch der Antrag fiel nicht besonders engagiert aus, wie die Autorin des Enthüllungsbuches offenbart.

"Der Moment selbst war nicht so romantisch, wie man vielleicht meinen könnte", heißt es in ihrem Werk über den einstigen Womanizer. "Ich saß auf der Bettkannte, sie war bereits dabei, rauszugehen", so Albert. Da fragte er sie: "Bevor du gehst, will ich dich etwas fragen."

Der Rest ist Geschichte.