Charlène: Was sich vor Hochzeit mit Albert wirklich abspielte

Seit neun Jahren sind Fürstin Charlène von Monaco und Albert II. inzwischen schon zusammen und haben zwei gemeinsame Kinder – auch wenn an der Echtheit ihrer Liebe lange gezweifelt wurde. Der Grund: Am Tag ihrer Hochzeit vergoss Charlène bittere Tränen. Damals wurde spekuliert, dass die ehemalige Profischwimmerin kalte Füße bekommen hätte und vor der Trauung einen Fluchtversuch unternommen haben soll, der vereitelt wurde. Böse Zungen unkten sogar, dass die Fürstin zur Hochzeit vertraglich verpflichtet worden war.

Sieben Jahre später äußerte sich Charlène nun erstmals zu den Gerüchten - allerdings nicht in einem Interview. In einem Buch, das der Fürstenpalast anlässlich von Alberts 60. Geburtstag veröffentlicht hat, nimmt die 40-Jährige zu den Spekulationen Stellung.

"Auf einmal gab es diese Gerüchte. Es wurde gesagt, dass ich versucht hätte wegzulaufen – wegzulaufen, aber wohin? Auf die andere Seite des Mondes?", scherzt die gebürtige Südafrikanerin laut Zeitschrift Le Parisien in neuen Biografie " Albert II de Monaco, l'homme et le prince" ("Der Mann und der Prinz") - und erklärt, in ihrer Ehe sehr glücklich zu sein.