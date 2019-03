Seltener Anblick: Charlene auf Kuschelkurs mit Fürst Albert

Hatte Fürstin Charlene bei ihren letzten Auftritten noch mit ihrer düsteren Miene für Schlagzeilen gesorgt, zeigte sich Monacos First Lady nun überraschend fröhlich.

Charlene: Kuschelauftritt mit Albert

Am Sonntag wurde Chinas Staatspräsident Xi Jinpin und dessen Frau Peng Liyuan, die auf ihrer Europareise einen Zwischenstopp im Zwergenstaat einlegten, von Charlene und Albert im monegassischen Fürstenpalast empfangen.

Tauschen die beiden in der Öffentlichkeit nur selten Zärtlichkeiten aus, präsentierten sich der Fürst und die Fürstin bei dem Termin so innig wie schon lange nicht mehr: Sichtbar vergnügt hielten Charlene und Albert Händchen. Vor allem die Fürstin suchte immer wieder die Nähe ihres Mannes, um sich an dessen Schulter zu schmiegen.