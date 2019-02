Charlene von Monaco: Warum sie noch immer unglücklich ist

Als Mutter blüht sie auf

Dass die Anforderungen an sie als Fürstin ihr selbst nach Jahren noch immer zu schaffen machen, hatte Charlene erst vergangenen Sommer gegenüber dem südafrikanischen Magazin Rooi Rose gestanden. "Das Hofprotokoll erstickt mich", hatte sie damals erzählt. Andauernd mit ihrer verstorbenen Schwiegermutter Grace Kelly verglichen zu werden, erleichtere ihr das Leben ebenfalls nicht.

Auch Charlenes Vater Michael Wittstock soll erst kürzlich mit dem Magazin Paris Match darüber gesprochen haben, dass das Leben am Hof für seine Tochter nach wie vor eine Herausforderung sei. " Charlene wusste immer, was sie wollte, und hat nie aufgegeben", so der 72-Jährige. Schon als Profi-Schwimmerin sei das so gewesen. "Ich denke, deswegen hat sie es auch geschafft, mit all dem Druck zu leben."

Wirklich glücklich scheint Charlene in letzter Zeit nur, wenn sie über ihre Kinder spricht. Offizielle Termine nimmt Charlene nur noch selten wahr. Sie verbringt ihre Zeit lieber mit ihrem Nachwuchs – in letzter Zeit bevorzugt abseits vom Fürstenhof. In den Weihnachtsferien ging es mit Jacques und Gabriella nach Lappland. Und erst vor wenigen Tagen ist Charlene mit ihren beiden Kindern in die USA gejettet, um fernab vom Medienrummel New York zu besichtigen.