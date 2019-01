Fürstin Charlène gibt private Einblicke in ihr Familienleben

Gabriella will sogar samstags in die Schule gehen

Bei all der Nächstenliebe ließ es sich die stolze Mama aber nicht nehmen, ihre Sprösslinge über den Klee zu loben.

"Sie wissen, was sie wollen, sie sprechen sehr gut und verstehen viele Dinge. Es ist schwer zu glauben, dass sie bereits vier Jahre alt sind", brüstete sich Charlène mit den Fertigkeiten ihre Zwillinge, die seit über zwei Jahren vier Sprachen lernen und seit September 2018 die Vorschule besuchen.

Auch in der Schule scheinen die beiden Fürsten-Kinder bislang keine Probleme zu haben. "Gabriella steht sogar am Samstag auf, weil sie in die Schule gehen will und ist sehr enttäuscht, wenn man ihr sagt, dass an diesem Tag keine Schule ist", so Charlène.