Feiertag in Monaco: Charlènes Outfit glich einem schwarzen Sack

Am vergangenen Sonntag nahm Fürstin Charlène gemeinsam mit Prinz Albert und ihren Zwillingen an den Feierlichkeiten für die Schutzheilige Sainte-Dévote teil. Für die Monegassen ist der Gottesdienst in der Kathedrale in Monaco jedes Jahr ein Pflichttermin. Die 41-Jährige lächelte an diesem Tag nur wenig, dementsprechend passend erschien ihr wohl das düstere Outfit zu dem sie griff.

Versunken in Schwarz

Charlène, die eigentlich für ihre Vorliebe für markante und perfekt sitzende Schnitte bekannt ist, landete mit ihrer Outfit-Wahl direkt im Fettnäpfchen. Die zweifache Mutter griff zu einem bodenlangen, schwarzen Mantel, der aus der Ferne wie ein Sack wirkte. Das Modell saß weder gut noch setzte die Fürstin irgendwelche Farbakzente (bis auf den Lippenstift).