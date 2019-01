Welche Modefehler Jessica Biel heute am meisten bereut

Sie habe sich damals in ihrer Rolle als Mary Camden in der TV-Serie "Eine himmlische Familie" limitiert gefühlt. "Man kann nur bis zu einem gewissen Grad etwas mit dem Charakter machen, vor allem in einer Show wie dieser", sagte die Ehefrau von Justin Timberlake im Podcast "Awards Chatter".

Man habe in die Grenzen einer religiösen Familie einhalten müssen. "Und ich wollte einfach was anderes machen. Die Haare schneiden, sie in einer anderen Farbe färben und ich konnte all diese Dinge nicht tun, weil ich diesen Vertrag hatte."