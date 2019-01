Fashion Week: Celine Dions Freund bewahrt sie vor Mode-Desaster

Auch bei dieser Fashion Week ließ es sich Celine Dion nicht nehmen, dabei zu sein. Die 50-Jährige tummelte sich in den vergangenen Tagen auf so mancher Couture-Modenschau in der Modemetropole. Immer mit dabei: Ihr Freund und Background-Tänzer Pepe Munoz (35). Fotos zeigen das Paar, wie es sich bei den Präsentationen prächtig amüsiert und offen miteinander flirtet. Bei der Show von Alexandre Vauthier wurde Munoz dann unerwartet zum Outfit-Retter.

Schnell das Kleid zurechtrücken

Dion hatte sich für ein gewagtes Kleid des französischen Modehauses entschieden: Ein extrem hoher Beinschlitz zierte das schwarze Kleid, ebenso ein tiefer Ausschnitt.