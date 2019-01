Victoria Beckham hat ein neues Lieblings-Kleidungsstück

An Outfits mangelt es Victoria Beckham gewiss nicht. Als Designerin kann sie selbst an akuten "Ich-hab-nichts-anzuziehen"-Tagen einen Abstecher in ihr Firmenlager oder den Londoner Store in der Dover Street machen, um sich mit ein paar neuen Kreationen auszustatten. Kein Wunder, dass man die 44-Jährige deshalb selten mehrmals hintereinander in demselben Kleidungsstück sieht.

Rote Hose dreimal anders gestylt

Umso verliebter dürfte sie in eine Hose sein, die sie in den vergangenen Monaten regelmäßig ausgeführt hat. Beim Besuch der Dior Homme-Show in Paris im Juni 2018 saß Beckham in einer feuerroten Stoffhose in der ersten Reihe. Dazu kombinierte sie eine zartblaue Seidenbluse mit Stehkragen.