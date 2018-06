Victoria Beckham über Anfänge als Designerin: "Ich war naiv"

Aller Anfang ist schwer - das musste auch Victoria Beckham am eigenen Leib erfahren, als sie vor vielen Jahren ihre erste Modekollektion präsentierte. Vor zehn Jahren stellte die heute 44-Jährige ihre ersten Stücke in einer Suite in einem New Yorker Hotel vor. Geladen waren einige Einkäufer und Journalisten, um die kleine Auswahl an Kleidern zu begutachten.

Vorurteile

"Ich wusste nicht, ob irgendjemandem gefallen würde, was ich gemacht hatte", sagte Beckham beim Forbes Women's Summit. "Ich war einfach sehr, sehr ehrlich. Als Frau hatte ich das kreiert, was ich selbst tragen wollte." Was die anwesenden Gäste von ihr hielten, war ihr zu diesem Zeitpunkt klar. "Ich war mir sehr bewusst, dass die Leute Vorurteile über mich hatten, weil ich ein Spice Girl und mit einem Fußballer verheiratet war, aber darauf war ich nicht fokussiert. Ich war sehr fokussiert auf das, was ich machen wollte."