Wie man die Kälte stylish übersteht: Der neue Doppeljacken-Trend

Bei über null Grad lässt sich der Winter in puncto Outfits meist noch schön reden. Sämtliche Stiefeletten können ausgeführt und Röcke können in Kombination mit Overknee-Stiefeln getragen werden. Diese Woche fielen die Temperaturen selbst in Wien in Minusbereiche. Der einzige Gedanke am Morgen: Möglichst warm den Tag überstehen. Wie für den Besuch auf der Skihütte ausgerüstet will man dennoch nicht aussehen.

Doppelt hält besser

Wer auch bei Eiseskälte nicht auf seinen Wollmantel verzichten möchte oder alle denen selbst die Daunenjacke derzeit nicht auszureichen scheint, können sich vom neuen Streetstyle-Trend inspirieren lassen: Die doppelte Jacke.

Statt sich für ein sehr dickes (und meist recht langweiliges) Modell zu entscheiden, haben die Besucher der Haute Couture-Woche in Paris gleich zu zweien gegriffen. Unter den Wollmantel wird beispielsweise eine Bomberjacke aus Neopren kombiniert.