Fürstin Charlène traut sich ein paar Kilo mehr zu

Kurz: Die Body-Positity-Bewegung scheint die europäischen Adelshäuser noch nicht erfasst zu haben.

Klatschmagazine deuten die Gewichtszunahme der Fürstin indes als Indiz für eine mögliche Schwangerschaft. So berichtet unter anderem die Intouch in Berufung auf einen vermeintlichen Palast-Insider: "Am 25. Januar wird die Fürstin 41 Jahre alt. Und wie ich jetzt hörte, soll um die Zeit etwas Besonderes verkündet werden."

Ob sich unter Charlènes Mantel tatsächlich ein Baby-Bächlein wölbte, war bei der Weihnachtsfeier allerdings nicht zu erkennen.