Tennisstunde in Essex: Herzogin Kate dünner denn je

Herzogin Kate ist nach ihrer Babypause wieder voll im Einsatz. Bei ihrer Visite in Essex, die Catherine zusammen mit Prinz William am Dienstag absolvierte, stand auch der Besuch eines Sportzentrums an. Die Herzogin nutzte die Gelegenheit, um ihr Tennistalent unter Beweis zu stellen.

Gekleidet in schwarze Röhrenjeans, einen schwarzen Rollkragenpullover und Ankle Boots schwang die Herzogin den Schläger. Dass sie Ende April zum dritten Mal Mutter geworden ist, war ihr aber nicht anzumerken. Die ohnehin schon schlanke Kate wirkte in dem figurbetonten Outfit dünner denn je.