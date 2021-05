Sportlich wie Charlène: Gabriellas und Jacques' bürgerliche Cousine

Laut Bunte soll Kaia Rose, die am 23. Oktober 2013 das Licht der Welt erblickt hat, zudem eine innige Bindung zu ihrer Tante Charlène und deren Kindern pflegen. Vor allem mit Gabriella scheint sich Kaia bestens zu verstehen: Erst kürzlich wurden die beiden Mädchen der Bunte zufolge bei einem Termin in Monaco lachend und tuschelnd gesichtet.

Charlène Wittstock ist die Tochter von Michael Kenneth Wittstock und Lynette Humberstone. Ihr Vater hat einen eigenen Betrieb, während ihre Mutter in der Vergangenheit als Schwimmlehrerin arbeitete. Die Fürstin von Monaco wurde in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, geboren. Zusammen mit ihren beiden jüngeren Brüdern Gareth und Sean wuchs sie seit 1990 in Benoni, einer Stadt östlich von Johannesburg, bevor sie wegen besserer Trainingsbedingungen als Jugendliche nach Durban zog.