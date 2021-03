Fürstin Charlène reist aus traurigem Anlass in ihre Heimat Südafrika

Fürstin Charlène und Fürst Albert trauern um König Goodwill Zwelithini aus Südafrika. Das Oberhaupt der Zulu ist am 12. März im Alter von 72 Jahren verstorben. Im Februar wurde der König aufgrund einer Diabetes-Erkrankung ins Spital eingeliefert. Medienberichte, wonach sich Goodwill Zwelithini in der Klinik mit dem Coronavirus angsteckt habe, wurden von seinem Halbbruder Prinz Mbonisi Zulu dementiert.

Charlène reist nach Südafrike

Um sich von ihrem guten Freund zu verabschieden, ist die monegassische Fürstin nun in ihre Heimat gereist, wo sie einer Trauerzeremonie beiwohnte. Die 43-Jährige nahm am Donnerstag gemeinsam mit südafrikanischen Anführern und den sechs Witwen des Zulu-Königs an einem Gedenkgottesdienst im Palast in Zululand, einem Distrikt innerhalb der Provinz KwaZulu-Natal in Südafrika, teil.

Die Abschiedszeremonie beehrte Charlène, die sich dem traurigen Anlass entsprechend ganz in Schwarz mit Schleier zeigte, ohne ihren Ehemann Albert. Die zweifache Mutter zeigte sich bei ihrer Ankunft an der Seite von Bridgette Radebe, der Schwester von Patrice Motsepe, dem Präsidenten der Konföderation des afrikanischen Fußballs.