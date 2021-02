Charlène & Albert im Partnerlook - nur neue Frisur der Fürstin sticht raus

Und auch Charléne unterstützt ihren Ehemann, wo sie nur kann. Selbst nachdem Gerüchte um ein weiteres uneheliches Kind des mogenassischen Fürsten laut geworden waren, stärkte Charlène ihrem Mann den Rücken. In einem seltenen Interview mit Point du Vue, das einer Liebesbekundung an Albert gleich kam, stellte sie klar, dass sie grundsätzlich voll und ganz hinter ihm stehe.

Als Charlène zu ihrer Rolle an der Seite des monegassischen Fürsten befragt wurde, sagte sie: "Wenn mein Mann Probleme hat, erzählt er mir davon. Ich sage ihm oft: 'Was auch immer passiert, ich stehe zu tausend Prozent hinter dir.'"

Sie werde ihn unterstützen, was auch immer er tue, "in guten wie in schlechten Zeiten", so die ehemalige Profisportlerin.