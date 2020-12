Haare abrasiert: Fürstin Charlene überrascht mit Punk-Frisur

"Er passt nicht zu ihr", so der Stylist, über den neuen Stil von Charlène. Er verstehe jedoch, warum die Leute sich nach dem Lockdown einen neuen Look wünschten. "Ich rate jedoch von einer so drastischen Veränderung wie die Royal-Dame ab. Ihr Schnitt ist einfach schrecklich", lästert der Friseur weiter. "Es sieht so aus, als ob einer ihrer sechs Jahre alten Zwillinge die Schere in die Hand genommen hätte."