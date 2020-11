Charlène: Seltener Auftritt mit ihren Schwägerinnen Caroline und Stéphanie

Der monegassische Nationalfeiertag, der traditionell am 19. November begangen wird, steht vor der Tür. Die Fürstenfamilie ehrte schon drei Tage vor dem großen Feiertag jene Personen, die sich im Kapf gegen Covid-19 engagiert haben.

Monegassische Fürstenfamilie ehrt Helden der Corona-Pandemie

Am späten Morgen des 16. November überreichte Fürst Albert, der sich im Mitte März selbst mit Covid-19 angesteckt hatte, der Direktorin des "Prinzessin Grace"-Spitals von Monaco eine Auszeichnung für alle Mitarbeiter des Krankenhauses.

Begleitet wurde der Fürst von Monaco dabei von seiner Ehefrau Charlène, die sich bei dem Termin in einem herbstlichen Mantel, einer schwarzen Hose und offenen Pumps zeigte. Am Nachmittag stand gleich ein weiterer Termin für das Fürstenpaar an. Im Ehrenhof des Fürstenpalstes wurden Ehrenmedaillen für freiwillige Helfer ausgeteilt. An der Zeremonie nahmen auch andere Familienmitglieder der Fürstenfamilie teil. Wie auf einem Foto, welches auf der offiziellen Facebookseite des Fürstenpalastes veröffentlicht wurde, zu sehen ist, nahmen auch Charlènes Schwägerinnen Caroline von Hannover, zusammen mit ihrem Sohn Andrea Casiraghi, und Stéphanie von Monaco mit ihrer Tochter Camille Gottlieb an der Veranstaltung teil.