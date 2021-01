Nach Gerüchten um uneheliches Kind: Fürstin Charlène bricht ihr Schweigen

Als Charlène zu ihrer Rolle an der Seite des monegassischen Fürsten befragt wurde, sagte sie: "Wenn mein Mann Probleme hat, erzählt er mir davon. Ich sage ihm oft: 'Was auch immer passiert, ich stehe zu tausend Prozent hinter dir.'"

Sie werde ihn unterstützen, was auch immer er tue, "in guten wie in schlechten Zeiten", so die ehemalige Profisportlerin.