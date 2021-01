Frisuren-Zwillinge: Charlène von Monaco und Tochter Gabriella im Partner-Look

Fürstin Charléne von Monaco hat frisurentechnisch in den vergangenen Monaten ja so einiges ausprobiert. Hatte sie sich vergangenen Sommer noch mit superkurzen Stirnfransen gezeigt, sorge sie im Dezember dann mit einem gewagten Undercut für Aufsehen. Die Punk-Frisur sucht man auf dem aktuellen offiziellen Familienfoto der Fürstenfamilie von Monaco jedoch vergebens: Da zeigt sich Charlène von Monaco dann doch wieder mit einem braven Pagenschnitt.

Fürstenfamilie veröffentlicht neues Familienportrait

Das neue offizielle Foto von Fürst Albert II., Fürstin Charlène mit ihren Kindern Jacques und Gabriella wurde von Hoffotograf Eric Mathon für einen guten Zweck aufgenommen. Es wird ab Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, in zwei Souvenirshops im Fürstentum erhältlich sein. Der Erlös werde an humanitäre Zwecke gespendet, heißt es auf der offiziellen Facebookseite des Palastes.

Bevorzugt Charlène in ihrer Freizeit zumeist legere Outfits, durfte es für das Familienportrait doch etwas mehr Glamour sein. Die Familie posiert edel herausgeputzt vor prunkvoller Kulisse. Ihren punkigen Sidecut hat Charlène von Monaco mit den längeren Seitenpartien ihrer Haare gekonnt verdeckt. Auffällig: Ihre sechsjährige Tochter Gabriella trägt eine sehr ähnliche Frisur.

Albert und Jacques tragen Anzug. Charlène thront inmitten ihrer Liebsten in einer weißen Kreation mit auffälliger Perlenkette. Gabriella schmiegt sich in einem zartrosa Zweiteiler an die Seite ihrer Mutter.