Charlène postet Weihnachtsfotos - nur Alberts Schuhe irritieren

Ganz in Rot posiert er für die Weihnachtsbilder. Unter seiner Weste lugt ein Spruch-T-Shirt hervor, auf dem "Ho Ho Ho" zu lesen ist. Und nicht nur seine Brille ist ein echter Hingucker. Auch das Schuhwerk passt nicht so ganz zum festlichen Anlass: Anstatt sich in unbequeme Herrenschuhe zu zwängen, zog es der Fürst nämlich vor, ganz entspannt in Crocs vor die Kamera zu treten.