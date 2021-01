Bea Fiedler: Doch ein unehelicher Sohn mit Fürst Albert von Monaco?

Denn typischerweise in jeder Staffel vertretenen Alt-Star gab heuer Bea Fiedler, die früher in Nacktkomödien wie "Eis am Stiel 4 – Hasenjagd" zu sehen war. Damit ist der Begriff "Alt-Star" sehr weit gedehnt. Ihr bewegtes Leben war immer wieder Thema in der Sendung - Fiedler war alkoholkrank und hat keinen Kontakt zu ihrem Sohn und Enkelkind, wie sie erzählte. Bereits in den 90ern sorgte sie für einen waschechten Skandal: 1993 behauptete sie, Vater von Sohn Daniel sei Fürst Albert von Monaco, dem sie in einem Münchner Hotel begegnet war. Mit einem Vaterschaftstest konnte Albert diese Behauptung zwar widerlegen, doch auch Daniel selbst behauptete 2006 erneut, ein Kind des Monegassen zu sein. Der Journalist Jürgen Worlitz zweifelt im RTL-Interview aber an der Gültigkeit des Tests. Eine Blutprobe habe zwar keine Übereinstimmung mit dem Jungen ergeben, ein Richter habe allerdings festgestellt, dass jene Probe möglicherweise nicht anerkennungswürdig (also ungültig) sei, da sie in einer Privatwohnung in Paris entnommen worden ist.

Wer ist Bea Fiedler ?

Bea Fiedler wurde am 28. Juni 1957 im deutschen Duisburg geboren. Als gelernte Friseurin begann Fiedler im Alter von 17 Jahren eine Karriere als Fotomodell. Innerhalb kurzer Zeit avancierte sie zu einer gefragten Darstellerin in Sexkomödien. In knapp zwanzig Filmen war sie seit Mitte der 70er Jahre zu sehen. In den 1990er Jahren arbeitete Fiedler in einem Lokal in Erlangen und betrieb selbst ein Nachtlokal auf Ibiza. Seit 2012 lebt sie in Erlangen.