"Dschungelshow" 2021: Wer ist "der Neue" Sam Dylan?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan (29).

Wer ist Sam Dylan?

2019 nahm Dylan an der ersten Staffel der Datingshow "Prince Charming" teil, aus der er in der fünften Folge freiwillig ausstieg. Im Dezember 2019 machte Sam im Showfinale des Bachelor-Spin-Offs "Bachelor in Paradise" dann seine Liebe zum Kandidaten Rafi Rachek öffentlich. Dieser outete sich zuvor in der Show als homosexuell.