"Dschungelshow" 2021: Wer ist Oliver Sanne?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch Ex-"Bachelor" Oliver Sanne (34).

Wer ist Oliver Sanne?

Oliver Sanne ist Ex-"Mister-Westdeutschland". Im Jahr 2015 wurde er der RTL-"Bachelor" und war somit zumindest kurzzeitig der begehrteste Junggeselle Deutschlands. Die Beziehung zu seiner Auserwählten Liz Kaeber hielt nicht lang.

Dann der nächste Schock: "Ich musste mich Ende 2017, Anfang 2018 fünfmal an der Bandscheibe operieren lassen und konnte dadurch meinen Beruf als Fitnesstrainer nicht mehr ausüben", so Sanne genüber RTL.