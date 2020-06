Alles Fake im Dschungelcamp?

Eigentlich hätte man es sich ja gleich denken können, dass Promis nicht wirklich einfach so ohne hohe Sicherheitsvorkehrungen in den australischen Dschungel geschickt werden.

Beim RTL-Ekelcamp wird aber angeblich so richtig viel getrickst, wie die deutsche "Bild" jetzt aufdeckte. Kameramänner in den Bäumen, künstlicher Wasserfall, der nachts sogar abgeschaltet wird, Chlor im Teich gegen die Bakterien, Felsen und Höhlen aus Fiberglas und das Plumpsklo soll auch nur eine Art Campingtoilette sein, wo gleich alles geruchsarm in einer Tonne verschwindet und sofort entsorgt wird.

Auch beim Lagerfeuer wird den Kandidaten helfend unter die Arme gegriffen. Das Holz dafür wird vorab von Mitarbeitern leicht auffindbar verteilt, die Dschungelcamper müssen es nur mehr einsammeln. „Das Brennholz wird zur Verfügung gestellt“, bestätigt das RTL.