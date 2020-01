Ausgelästert: Sonja Kirchberger musste Dschungelcamp verlassen

"Es ist das Camp der Scheinheiligkeit! Ich konnte gar nicht anders, als zu sagen, was ich fühle und denke. Und ja, das kam wahrscheinlich nicht so gut an. Und deswegen bin ich raus", meinte Schauspielerin Sonja Kirchberger nach ihrem Rauswurf in einem RTL-Interview.

Überraschend musste sie an Tag 11 den Dschungel verlassen. Ihre Wandlung von der Verständnisvollen zur Ablästerin hat wohl den Fans wirklich nicht gefallen.

Vor allem Danni Büchner kam bei ihr nicht gut weg. Immer wieder ätzte und stichelte Kirchberger in ihre Richtung. Die deutsche Bild titulierte sie sogar als "Mobbing-Monster".

Viele ihrer Fans gehen nicht sehr zimperlich mit der Mimin ins Gericht. "Bin echt schockiert über die Art von Sonja", "Sehr enttäuschend", " Am Anfang fand ich sie echt nett, aber das Verhalten am Schluss war ja furchtbar. Gott sei Dank ist sie draußen", oder "Null Charakter, schlechte Prüfung abgeben, gar nicht unterhaltend", ist zum Beispiel auf Facebook über sie zu lesen.

Ihre Mitstreiterin Elena Miras traf Kirchbergers Aus aber sehr hart, sie musste sogar von der Schauspielerin getröstet werden.

"Ich wäre gerne noch geblieben, ich bin ein Star, lasst mich da rein", so Kirchberger nach ihrem Abgang. Sie habe gehofft, man könne im Dschungel die Maske ablegen und sagen, was man denkt und fühlt, "ohne, dass es gleich ein Streit wird, sondern eine gesunde Auseinandersetzung." Tja, wohl eher nicht.

Kirchberger jedenfalls wünscht - eh klar - Elena die Dschungelkrone. " Elena ist die einzige, außer Prinz, die authentisch ist. Alles andere ist so scheinheilig. Und niemand traut sich, aus sich rauszugehen."