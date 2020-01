Dschungelcamp 2020: Wer ist Prince Damien?

Prince Damien wurde 1990 in Südafrika geboren und wuchs in Bayern auf. 2016 gewann er die 13. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar". Seit 2019 ist er Mitglied im Hauptcast des Musicals "The Band". Prince Damien freut sich vor allem auf das "Abenteuer": "Vor allen Dingen bekommst du nie die Möglichkeit, im Dschungel zu pennen. Das bekommen wir alles 'for free' mit. Das finde ich super geil - und ab und zu kommen große Echsen ins Camp und das ist auch cool", sagt er gegenüber RTL.

Privat besitzt er selbst einen halben Dschungel: "Ich habe Molche. Dann habe ich noch einen Salamander und Echsen. Ich habe einen grünen Leguan, der Schwanz ist abgebrochen, sonst wäre er jetzt über einen Meter lang. Und eine Bartagame hatte ich bis vor kurzem. Diese Tiere liebe ich über alles. Ich habe den Tieren mehr Raum in meinem Zimmer gegeben, als mir selbst", so der 29-Jährige.