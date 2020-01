Dschungelcamp 2020: Wer ist Marco Cerullo?

Soll das Dschungelcamp 2020 angesagt werden?

Vor Beginn der aktuellen Staffel hatten Politiker und Internetnutzer Kritik vorgebracht, dass es geschmacklos sei, die Unterhaltungsshow auszustrahlen. In Australien fürchten derzeit viele Einwohner um ihre Existenz, rund eine Milliarde Tiere sind laut Experten in den Feuern umgekommen. RTL will während der Staffel immer wieder auf die Thematik eingehen, das obligatorische Lagerfeuer wurde gestrichen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Ab Freitag, 10. Jänner 2020, 21.15 Uhr (dann immer um 22.15 Uhr). Das Finale findet am Samstag, 25. Jänner, um 22.15 Uhr statt.