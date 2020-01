Dschungelcamp 2020: Wer ist Toni Trips?

Toni Trips (bürgerlich: Antonia Komljen) wurde 1997 in Hamburg geboren. Die Sängerin und Influencerin wurde als DSDS-Kandidatin 2019 "bekannt". In der Castingshow belegte sie Platz 11. "Ich gehe in den Dschungel, weil ich das Ding unbedingt gewinnen, über meinen Schatten springen und darüber hinauswachsen möchte", so Trips gegenüber RTL. Generell sei sie "ein Mensch, der Streit umgeht". "Wenn man mich persönlich angreift und ich merke, dass es nichts bringt, dann gehe ich der Person aus dem Weg. Dann soll sie mit sich selber diskutieren. Aber wenn man mich in ein paar Punkten trifft, dann werde ich natürlich meine Meinung dazu abgeben. Wenn die Person das dann versteht und aufhört, werde ich auch aufhören", so Trips, die auf eine schwierige Jugend zurückblickt. Mit 15 habe sie angefangen, zu trinken, später hatte sie mit Cybermobbing zu kämpfen.